Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Familienstreit

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 18:40 Uhr kam es zu einer Familienstreitigkeit zwischen einem Mann, einer Frau und der Mutter des Mannes. Die zwei eingesetzten Funkwagen wollten den Streit in der Wohnung schlichten. Der Mann und dessen Mutter waren stark alkoholisiert. Vermutlich aufgrund der Sprach- und Verständigungsprobleme war der Mann nicht zu beruhigen. Am Ende griff der 29jährige die Polizeibeamten an und wurde in Gewahrsam genommen. Er verbrachte die Nacht bei der Polizei und es erwartet ihn nun eine Anzeige wegen tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte. (as)

