Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Automatenknacker auf frischer Tat gestellt.

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 04:30 Uhr wurde die Polizei Gotha durch einen aufmerksamen Bürger informiert, dass zwei Personen sich in der Goldbacher Straße an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machen. Zwei Streifenwagen eilten vor Ort und konnten beide Täter stellen. Die Polizei Gotha hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Erfurt und dem Erfurter Amtsgericht die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell