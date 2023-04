Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Sachbeschädigungen an Elektrofahrzeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein noch unbekannter Mann beschädigte wiederholt Außenspiegel von mehreren Elektrofahrzeugen eines amerikanischen Herstellers. Hierzu sucht die Polizei nun Zeugen und mögliche weitere Geschädigte.

In der Nacht vom 13. auf 14. April beschädigte der Unbekannte die Außenspiegel von drei, in der Rhode-Island-Allee in Karlsruhe geparkten Elektrofahrzeugen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge nahm vermutlich der gleiche Täter in der Nacht vom 17. auf 18. April erneut dieselben Fahrzeuge ins Visier und wiederholte offenbar die Tat.

An den drei Elektroautos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren Tausend Euro. Bei dem Verdächtigen soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen etwa 25 Jahre alten Mann mit einem Fahrrad gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

