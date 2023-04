POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) - Gleich zwei Mal brach eine unbekannte Täterschaft am vergangenen Wochenende in ein Firmengebäude in Neureut ein. Zunächst bemerkte am Samstagabend ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma Licht in einem Firmengebäude an der Alten Kreisstraße. Bei einem anschließenden Kontrollgang traf der Wachmann auf einen Unbekannten, welcher schlagartig flüchtete und unerkannt entkam. Eine anschließende Fahndung ...

