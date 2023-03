Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe im Kieswerk erbeuten Kupferkabel und Werkzeug

Heringen/Helme (ots)

Einbrecher hinterließen in der Nacht zu Donnerstag einen Schaden von mehreren Tausend Euro auf dem Gelände des Kieswerkes an der Heringer Hauptstraße. Sie erbeuteten aus einer Werkstatt Kupferkabel im dreistelligen Kilogrammbereich und Werkzeug. Zum Abtransport des Diebesgutes nutzten die Unbekannten offensichtlich Schubkarren, die auf dem Gelände abgestellt waren. Am Werkstattgebäude verursachten sie einen Schaden von ca. 1500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

