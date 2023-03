LPI-NDH: Hecke in Brand geraten

Artern (ots) - Am gestrigen Tag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Leipziger Straße. Sie durchwühlten die Wohnung nach möglichen Beutegut. Erbeutet wurde ersten Angaben nach Bargeld und Schmuck, jeweils in Höhe von mehreren tausend Euro. Durch Kriminalbeamte wurden umfänglich Spuren am Tatort gesucht und gesichert. Die Ermittlungen zur Tat führt die Kriminalpolizei Nordhausen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

