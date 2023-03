LPI-NDH: Autoscheibe beschädigt

Roßleben-Wiehe (ots) - Auf einer Baustelle in Donndorf trieben Diebe in der Nacht zu Mittwoch ihr Unwesen. Der oder die Unbekannten stahlen von einem abgestellten Bagger vom Baggerarm ein Bauteil. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Schnellwechsler mit Bolzen. Der Bagger blieb bei dem Diebstahl zwar unbeschädigt, das gestohlene Bauteil hat aber einen Wert von mehreren Tausend Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

mehr