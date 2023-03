LPI-NDH: Diebe auf Baustelle

Leinefelde (ots) - Der Genuss an alkoholischen Getränken wurde einem Autofahrer zum Verhängnis. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschaffte sich der Mann an einer Tankstelle Nachschub und begab sich anschließend mit dem Pkw nach Hause. Hierbei beobachteten ihn aufmerksame Zeugen und informierten die Polizei. Diese konnten den Mann antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2 Promille. Dem Mann ...

