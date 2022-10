Polizei Gütersloh

POL-GT: Ein neues Duo im Einsatz - Polizeihauptkommissar Roland Müller-Ludewig als Bezirksdienstbeamter in Versmold begrüßt

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Versmold (JP) - Polizeihauptkommissar Roland Müller-Ludewig ist der neue Bezirksdienstbeamte in Versmold an der Seite von Polizeihauptkommissar Markus Meyer zu Erpen. Polizeihauptkommissar Roland Müller-Ludewig ist seit 31 Jahren Polizist. Nach seinem Eintritt im Jahr 1991 absolvierte er zunächst seine Grundausbildung und war zunächst in der Bereitschaftspolizei in Bochum/ Essen eingesetzt. Im Anschluss versah er Streifendienst im Polizeipräsidium Köln, bevor er im Jahr 1996 zur Kreispolizeibehörde Gütersloh wechselte und im Streifendienst in Halle (Westf.) und in Versmold arbeitete.

Den Versmolderinnen und Versmoldern ist er demnach gut bekannt. Nicht nur, weil er in der Stadt, in welcher er fortan für die großen und kleinen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zuständig ist, geboren wurde.

Landrat Sven-Georg Adenauer begrüßte PHK Müller-Ludewig herzlich und wünschte ihm alles Gute für das neue Amt.

Polizeihauptkommissar Roland Müller Ludewig und sein Kollege Polizeihauptkommissar Markus Meyer zu Erpen sind über die Polizeiwache am Westheider Weg zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell