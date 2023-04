Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Einbrüche in Bürogebäude

Gleich zwei Mal brach eine unbekannte Täterschaft am vergangenen Wochenende in ein Firmengebäude in Neureut ein.

Zunächst bemerkte am Samstagabend ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma Licht in einem Firmengebäude an der Alten Kreisstraße. Bei einem anschließenden Kontrollgang traf der Wachmann auf einen Unbekannten, welcher schlagartig flüchtete und unerkannt entkam. Eine anschließende Fahndung nach dem Einbrecher verlief negativ. Am Tatort sicherte die Polizei zahlreiche Spuren, die der Unbekannte hinterließ.

Am Sonntag gelangte offenbar erneut ein Unbekannter in das Bürogebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Ermittlungen und Auswertung der Spurensicherung dauern an.

Der Polizeiposten Neureut hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter 0721 967180 entgegen.

