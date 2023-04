Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Auto fährt gegen Hauswand

Karlsruhe (ots)

Vermutlich ein Fahrfehler war verantwortlich für einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden am Freitagabend in Östringen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr gegen 21:50 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto frontal gegen eine Hausfassade in der Epinger Straße. Zuvor rutschte der Fahrzeuglenker vom Gaspedal ab und verlor wohl die Kontrolle über seinen BMW. In dem Pkw befand sich noch eine Beifahrerin. Die Insassen des Unfallfahrzeuges blieben glücklicher Weise bei dem Unfall unverletzt. Beide kamen allerdings zur Kontrolle mit einem Krankenwagen in eine nahegelegene Klinik. Die Polizei geht derzeit an dem Pkw von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Der Schaden an dem Anwesen ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen und kann bislang nicht beziffert werden.

Manuel Kunz, Pressestelle

