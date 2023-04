Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Faustschlag in Straßenbahn gesucht

Karlsruhe (ots)

Bei einer Körperverletzung am Samstagnachmittag in einer Straßenbahn in der Rüppurrer Straße wobei ein Mann verletzt wurde sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter gegen 16:00 Uhr in der Straßenbahnlinie 3 einem dortigen 21-jährigen Fahrgast auf Höhe der Haltestelle Werderstraße unvermittelt mit der Faust in das Gesicht schlug. Der Unbekannte flüchtete daraufhin wohl unerkannt aus der kurze Zeit später anhaltenden Straßenbahn. Durch den Faustschlag erlitt der Geschädigte offensichtlich eine Risswunde an der Unterlippe.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666-3411 in Verbindung zu setzen.

