POL-KA: (KA) Bretten - Zeugen nach Unfallflucht auf der B293 gesucht

Karlsruhe (ots) - Unbekannte brachen am Freitagnachmittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Mühlburg ein. Zunächst verschafften sich die Eindringlinge zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr unbefugt Zugang zum Treppenhaus eines Wohnhauses in der Geibelstraße. Im Anschluss gelangten die Einbrecher durch Aufhebelen einer Tür in das Innere einer Wohnung. ...

mehr