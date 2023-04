Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkoholeinfluss

Waltershausen (ots)

Am Freitagabend befuhren ein 58-jähriger Fahrer eines VW sowie ein 25-jähriger Fahrer eines weiteren VW die Burgstraße in Waltershausen. An der Unfallstelle geht es leicht bergauf. Der 58-Jährige wurde beim Fahren immer langsamer und kam anschließend zum Stillstand. Der 25-Jährige hielt hinter dem Fahrzeug an. Kurz darauf rollte der erste Pkw rückwärts und kollidierte mit dem dahinter stehenden Fahrzeug. An beiden Pkw entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Ein Atemalkoholtest beim älteren Fahrzeugführer brachte einen Wert von 2,29 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. (dg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell