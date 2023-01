Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rollerfahrer im Rauschzustand

Kaiserslautern (ots)

Weil er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, hat die Polizei am Donnerstagabend einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 46-Jährige war kurz vor 20 Uhr in der Friedrichstraße in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei fiel zunächst der Alkoholgeruch in seiner Atemluft auf. Ein freiwilliger Atemtest ergab einen Alkoholpegel von 0,81 Promille.

Doch nicht nur das: Da bei dem Mann auch drogentypisches Verhalten festgestellt wurde, absolvierte er außer dem Alkohol- auch einen Drogenschnelltest. Dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amphetamine und bestätigte somit den Verdacht.

Die Folge: Für den 46-Jährigen war die Rollerfahrt zu Ende. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Der Mann selbst musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss ermittelt. Ob auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzukommt, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell