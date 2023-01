Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegel-Kollision zwischen zwei Lkw

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagmorgen auf der L382 zwischen Schallodenbach und Niederkirchen unterwegs waren. Gesucht werden insbesondere Hinweise auf einen Lkw, der gegen 7.40 Uhr in Richtung Schallodenbach fuhr.

Bei der Polizei meldete sich später ein anderer Lkw-Fahrer und zeigte einen Unfall mit Fahrerflucht an. Demnach fuhr der 51-Jährige mit seinem MAN-Brummi in Richtung Niederkirchen, wo ihm auf der Strecke der andere Laster entgegenkam. Dessen Fahrer habe sich nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten und sei zu weit in der Mitte gefahren, so dass es zu einer Kollision zwischen den beiden Lkw kam. Obwohl dabei der Außenspiegel zu Bruch ging, setzte der verantwortliche Fahrer seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Aufgrund der noch herrschenden Dunkelheit zur Unfallzeit konnte der 51-Jährige keine Beschreibung des anderen Lkw oder des Fahrers abgeben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell