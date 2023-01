Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pfanne gerät in Brand

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Otterberg ist es am Donnerstagabend zu einem Brand gekommen. Das Feuer entstand nach den derzeitigen Erkenntnissen in der Wohnung einer lebensälteren Dame während diese ihr Abendessen zubereitete.

Eine Nachbarin verständigte kurz vor halb acht die Feuerwehr. Sie war auf den Brand und die offensichtlich hilflose Lage der Bewohnerin aufmerksam geworden. Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf vor Ort ein, führten eine Notfalltüröffnung durch und konnten die in Brand geratene Pfanne schnell löschen.

Ein Gebäudeschaden konnte dadurch verhindert werden. Allerdings war die Wohnung der Seniorin stark verraucht, und die Frau musste mit Verdacht auf eine schwere Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war die Dame gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen. Dadurch fing nach einer Weile die auf dem Herd stehende Pfanne an zu brennen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell