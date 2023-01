Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit gestohlener Bankkarte Einkäufe getätigt

Kaiserslautern (ots)

Nach dem Diebstahl eines Smartphones, eines Ausweises und einer Bankkarte hat die Polizei am Donnerstag die mutmaßliche Täterin überführt. Der 19-Jährigen und einem möglichen Komplizen wird vorgeworfen, die gestohlene EC-Karte unberechtigt für Einkäufe benutzt zu haben.

Am Dreikönigstag besuchte eine 21-Jähriger in der Martin-Luther-Straße ein Lokal. An der Garderobe legte sie kurz ihr Smartphone ab, in dessen Schutzhülle auch der Ausweis und eine Bankkarte steckten. Als sie ihre Jacke aufgehängt hatte und wieder ihr Smartphone nehmen wollte, waren das Gerät, Ausweis und EC-Karte weg. In den nächsten Tagen musste die 21-Jährige feststellen, dass mit ihrer Karte mehrere Einkäufe getätigt wurden. Das Handy konnte bei einer 19-Jährigen im Stadtgebiet lokalisiert werden. Die Verdächtige bestreitet alle Vorwürfe. Sie habe das Smartphone, den Ausweis und die Bankkarte lediglich gefunden. Die durchgeführten Ermittlungen erhärteten jedoch den Verdacht, dass die 19-Jährige für den Diebstahl und die Einkäufe mit der EC-Karte in Frage kommt. Sie blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. Gegen einen Bekannten der Frau ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Strafvereitelung. Er soll mit einer Falschaussage die 19-Jährige gedeckt haben. Außerdem wird dem 17-Jährigen vorgeworfen, die gestohlene Bankkarte ebenfalls für Einkäufe benutzt zu haben. Die Ermittlungen dauern an. |erf

