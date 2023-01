Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrollen in der Zollamtstraße

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag den Verkehr in der Zollamtstraße überwacht. Innerhalb von zwei Stunden ergaben sich mehrere Beanstandungen. Zehn Fahrer wurden mit dem Handy am Ohr erwischt - ihnen blühen deshalb Bußgelder in Höhe von mindestens 100 Euro sowie ein Punkt in der "Verkehrssünderdatei". Sieben Fahrer hatten Mängel an ihren Fahrzeugen, auffallend viele waren mit defekter Beleuchtung unterwegs. Während der Kontrolle fiel den Beamten ein E-Scooter-Fahrer auf, der ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Auch er wurde angehalten und kontrolliert. Dabei gab der Fahrer zu, am Vorabend THC konsumiert zu haben. Er musste für eine Blutprobe mit auf die Dienststelle kommen. Auf ihn kommen jetzt mehrere Anzeigen zu. |elz

