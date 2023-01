POL-PPWP: Unerwartete Hotelrechnung

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat am Donnerstagvormittag den Verkehr in der Zollamtstraße überwacht. Innerhalb von zwei Stunden ergaben sich mehrere Beanstandungen. Zehn Fahrer wurden mit dem Handy am Ohr erwischt - ihnen blühen deshalb Bußgelder in Höhe von mindestens 100 Euro sowie ein Punkt in der "Verkehrssünderdatei". Sieben Fahrer hatten Mängel an ihren Fahrzeugen, auffallend viele waren mit defekter ...

mehr