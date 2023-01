POL-PPWP: Waschmaschine gestohlen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in Otterberg ist es am Donnerstagabend zu einem Brand gekommen. Das Feuer entstand nach den derzeitigen Erkenntnissen in der Wohnung einer lebensälteren Dame während diese ihr Abendessen zubereitete. Eine Nachbarin verständigte kurz vor halb acht die Feuerwehr. Sie war auf den Brand und die offensichtlich hilflose Lage der Bewohnerin aufmerksam geworden. Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf vor Ort ein, ...

