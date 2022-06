POL-MG: Verkehrsunfall auf der Pongser Straße

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstag, 25. Juni, 11 Uhr und Sonntag, 26. Juni, 12.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Stadtwaldstraße eingebrochen. Dort nahmen sie einen Autoschlüssel an sich und entwendeten damit ein vor dem Haus geparktes Auto. Nach bisherigem Erkenntnisstand näherten sich die Täter über den Garten der Kellertür des Hauses und brachen diese mit körperlicher Gewalt auf. ...

mehr