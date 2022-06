Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus - Auto entwendet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstag, 25. Juni, 11 Uhr und Sonntag, 26. Juni, 12.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Stadtwaldstraße eingebrochen. Dort nahmen sie einen Autoschlüssel an sich und entwendeten damit ein vor dem Haus geparktes Auto.

Nach bisherigem Erkenntnisstand näherten sich die Täter über den Garten der Kellertür des Hauses und brachen diese mit körperlicher Gewalt auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen und entwendeten den Autoschlüssel und den dazu passenden Fahrzeugschein.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen neun Jahre alten grauen VW (Touran) mit HS-Kennzeichen.

Die Ermittler bitten Zeugen sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161 290 entgegen. (jl)

