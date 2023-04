Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Lagerraum eines Sportverein

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 10:00 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Einbruch in ein Nebengelass einer Sporthalle in der Dirk-Kollmar-Straße informiert. Der Einbrecher brach die Eingangstür auf und entwendete elektronische Geräte und 5 Basketball-Trikotsätze im Wert von 5.000,- Euro. Die Polizei Gotha bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0110072 (as)

