Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkplatzrempler

Mühlhausen/Thüringen (ots)

Am Samstag den 06.05.2023 kam es am Vormittag auf dem Parplatz Blohbach in Mühlhausen zu einem Verkehrsunfall. Der 78-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Renault fuhr rückwärts aus seiner Parklücke. Er kollidierte dabei mit einem ordnungsgemäß abgeparkten Pkw Citroen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

