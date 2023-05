Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zu laut

Nordhausen (ots)

Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, fiel den Beamten in der Straße "Im Krug" ein Kradfahrer auf, dessen Krad extrem laut war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass kein Endschalldämpfer vorhanden war. Weiterhin war der 17-Jährige Fahrer, welcher sich das Krad von seinem Kumpel geliehen hatte, nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis,um das Leichtkraftrad führen zu dürfen. Der Kumpel, welcher in unmittelbarer Nähe angetroffen wurde, machte keine Angaben zum "Verlust" des Endschaldämpfers.Auch gegen diesen wurde ein Strafverfahren bezüglich Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell