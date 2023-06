Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Handtasche im Pkw eines ambulanten Pflegedienstes ist Ziel von Dieben.

Cuxhaven (ots)

Eine wohl offen abgelegte Handtasche erregte das Interesse von bislang unbekannten Personen. Zum Zwecke eines Hausbesuches wurde für etwa eine Stunde (09:38 bis 10:38 h) am Sonntagvormittag der Dienstwagen in der Straße Vorwerk im Innenstadtbereich von Cuxhaven abgestellt. Als die Mitarbeiterin zurückkam, musste sie feststellen, dass die Scheibe der Beifahrertür des Skodas eingeschlagen war und neben ihrer Handtasche mit diversem Inhalt auch eine Jacke der Diakonie entwendet wurde. Zu allem Überfluss befand sich auch ein privates Schlüsselbund in der Jacke. Bisher liegen keine konkreten Hinweise auf die Diebe vor. Personen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-573-0 zu melden.

