Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Celle (ots)

Celle - Am gestrigen 09.03.2023 kommt es gegen 20:15 Uhr zu Nachbarschaftsstreitigkeiten in der Zugbrückenstraße. Der Hund eines Anwohners,53 Jahre läuft in den Garten und verbellt hier einen vorbeigehenden Hund. Hierdurch fühlt sich ein weiterer Nachbar, 35 Jahre, derart gestört, dass er den Hundehalter beleidigt. Der 53 jährige Celle nimmt in dem Verlauf auch zwei Schüsse aus dem Bereich seines Nachbars wahr. Weiterhin klopft der 35 Jährige auch bei seinem Nachbarn und fordert diesen rauszukommen, damit er ihn schlagen könne. Nachdem Einschreiten der Polizei wird die Wohnung des alkoholisierten 35 Jährigen durchsucht. Hierbei wird eine Schreckschusswaffe und Betäubungsmittel aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an.

