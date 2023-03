Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Altreifen brennen

Celle (ots)

Hohne/Spechtshorn - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09.03.23) wird gegen 3 Uhr ein Brand eines Holzstapels in der Dea-Straße, dortige Feldmark, gemeldet. Vor Ort stellt sich heraus, dass etwa 500 Altreifen brennen. Ein dort abgestellter, und nicht mehr im Betrieb befindlicher, landwirtschaftlicher Anhänger wird durch das Feuer beschädigt. Durch die Feuerwehr wird der Brand gelöscht, welches am frühen morgen nochmals wieder entfacht und erneut abgelöscht werden muss. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen.

