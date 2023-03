Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Rezeptfälscher aufgeflogen

Celle (ots)

Celle - Am Samstag, 04.03.23, erschien in einer Apotheke ein 20-jähriger Mann um ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges Beruhigungsmittel einzulösen. Da er sich nicht ausweisen konnte und dem im Dienst befindlichen Apotheker bekannt gewesen ist, dass eben solche Medikamente mit gefälschten Rezepten versucht werden zu beschaffen, hat er den jungen Mann auf Montag vertröstet. Der 20- jährige Celler ist dann auch am Montag erschienen und die diensthabende Apothekerin hat sofort die Polizei verständigt. Im Vorfeld ist über die angeblich ausstellende Ärztin des Rezepts geklärt worden, dass sie für die auf dem Rezept angegebene Person kein Rezept ausgestellt habe. Da dem 20-jährigen die Wartezeit, auf die er hingewiesen worden ist, zulange dauerte, entfernte er sich zunächst. Die Polizei konnte ihn aber im Rahmen der Fahndung in unmittelbarer Nähe antreffen. Bei der anschließend angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung sind weitere Beweismittel und Betäubungsmittel festgestellt und beschlagnahmt worden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

