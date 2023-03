Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zaun beschädigt und weggefahren

Celle (ots)

Celle/Burg - Bereits am 28.02.23 befährt gegen 15:20 Uhr ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer mit seinem Kleinwagen die Burger Landstraße in Richtung Nienhagen. Das Fahrzeug kommt auf Höhe der Hausnummer 70 A von der Fahrbahn ab und stößt gegen den dortigen Zaun. Ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen setzt der/die Fahrzeugführer/-in seinen Weg fort. Nach bisherigen Ermittlungen sind in der Zeit sowohl unmittelbar vor dem Ereignis als auch unmittelbar danach Fahrzeuge an der Verkehrsunfallörtlichkeit vorbeigefahren. Wer hier noch weitere Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizei in Celle unter 05141/2770

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell