Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zeugenaufruf nach schwerer Verletzung in der Silvesternacht - Nachtragsmeldung vom 01.01.2023

Recklinghausen (ots)

Nach einer schweren Körperverletzung in der Silvesternacht 2022/2023 suchen die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Recklinghausen nun weitere Hinweise und Hinweisgeber, die zur Klärung des genauen Sachverhalts beitragen können. Ein 30-jähriger Dorstener war am 01.01.2023 bei einer Auseinandersetzung an der Barkenberger Allee schwer verletzt worden.

Zur näheren Eingrenzung:

Die Tat ereignete sich am Neujahrsmorgen, in der Zeit von 00:30 Uhr und 01:00 Uhr. Die Auseinandersetzung zwischen dem geschädigten Dorstener und den Tätern fand zwischen den Hausnummern 45 und 59, dortiger "Garagenberg" statt.

Hilfreich können auch Fotos oder Videos sein, die in der Tatnacht an der Örtlichkeit oder im näheren Umfeld gemacht wurden.

Hier finden Sie den Link zur Ursprungsmeldung vom 01.01.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5406314

Die Kripo ist unter der Tel. 0800 2361 111 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell