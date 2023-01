POL-RE: Gladbeck: Jugendlicher beraubt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - In Obercastrop konnten am frühen Freitagabend zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen werden. Ein Zeuge hatte gegen 19 Uhr das Leuchten einer Taschenlampe in einem Wohnhaus an der Breckenstraße bemerkt und die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, sprang gerade eine Person aus einem Fenster und versuchte zu flüchten. Kurz darauf rannte noch eine zweite Person aus dem Haus, die sich dann ...

mehr