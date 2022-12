Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Schmorbrand an Sicherungskasten

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Holzgerlingen rückte am Mittwoch mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften in die Kreuzwasenstraße in Holzgerlingen aus, nachdem gegen 20.20 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass es mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Sicherungskasten zu einem Schmorbrand gekommen war. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung verhindern. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

