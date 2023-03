Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchte räuberische Erpressung in der Innenstadt

Celle (ots)

Celle - Am gestrigen 07.03.23 ist es gegen 13:45 Uhr zu einer versuchten räuberischen Erpressung am Robert-Meyer-Platz gekommen. Das 14-jährige aus dem Landkreis Celle stammende spätere Opfer wird von zwei 15 und 19 Jahre alten Jugendlichen, ebenfalls aus dem Landkreis Celle stammend, auf Höhe einer Bar auf dem Großen Plan angepöbelt. Das Opfer reagiert nicht darauf und setzt seinen Weg in Richtung Robert-Meyer-Platz fort. Die Jugendlichen gehen daraufhin dem 14 Jährigen hinterher. Auf Höhe des Bekleidungsgeschäfts am Robert-Meyer-Platz wird der 14-Jährige an der Schulter gegriffen und aufgefordert sein Geld zu geben. Dazu musste der 14 Jährige auch seine Geldbörse vorzeigen. Geld hat der 14 Jährige nicht bei sich. Als der 14 Jährige dann versucht habe seinen Weg fortzusetzen hätten die Jugendlichen auf ihn eingeschlagen und ihn auch getreten. Schließlich hätten sie von ihm abgelassen und seien in die entgegengesetzte Richtung, ohne Diebesgut, davon gegangen. Beide konnten im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Der 14 Jährige wird durch die Schläge und Tritte leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen sind aufgenommen und dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell