POL-EL: Ohne - Hühnerstall in Brand geraten

Nordhorn (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag versucht, in einen Fachmarkt an der Alfred-Mozer-Straße in Nordhorn einzubrechen. Sie beschädigten ein Fenster, gelangten jedoch nicht in die Räume. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

