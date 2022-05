Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bad Hönningen (ots)

Bad Hönningen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11./ 12.05.2022)kam es durch bislang unbekannte Täter zu Farbschmierereien am Bahnhof in Bad Hönningen. Hier wurde mittels schwarzer Farbe der Bereich des Fahrkartenautomates sowie der Bushaltestelle der Schriftzug "StGB" und "Smoky" aufgesprüht.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell