POL-CUX: Mysteriöser Verkehrsunfall mit gestohlenem Kennzeichen, Pkw nicht versichert, junger Mann schwer verletzt, Drogen im Spiel?

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf: Kurz nach 05:00 h ereignet sich ein Verkehrsunfall an der unbefestigten Straße Am Fernsehturm. Ein älterer VW Fox befährt den Weg aus Richtung Gewerbegebiet in Richtung Wulsberg. Aus ungeklärter Ursache kommt er von der Fahrbahn ab, zunächst nach rechts, prallt gegen einen Baum, wird zurückgeschleudert, um links ebenfalls gegen einen Baum zu krachen. Der Wagen kommt daraufhin stark unfallbeschädigt auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Es ist von einem Totalschaden auszugehen, zudem werden die zwei Bäume stark beschädigt, der Gesamtschaden wird auf etwa 2000,- Euro geschätzt.

Die zuerst an der Unfallstelle eintreffenden Rettungskräfte stellen einen jungen Mann im Fahrzeuginneren fest, er klagt über Schmerzen an den Beinen, ist nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Er ist aber ansprechbar und macht nach Belehrung widersprüchliche Angaben. Zunächst behauptet er, Fußgänger gewesen zu sein, dann erklärt er, dass Beifahrer war. Da nicht auszuschließen ist, dass er doch gefahren sein könnte, wird auf richterliche Anordnung eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der junge Mann steht nämlich unter Einfluss von Alkohol und vermutlich auch von weiteren illegalen Drogen. Zudem werden nicht geringe Mengen illegale Drogen im Fahrzeug aufgefunden.

Bei dem Transport auf der Krankenliege fällt ihm zudem ein Tütchen mit weiterem Drogeninhalt aus der Tasche. Er wird in ein Krankenhaus im Nahbereich verbracht.

Eine Suche im Umfeld nach einem vermeintlichen anderen Fahrer verläuft negativ.

Das Fahrzeug ist weder zugelassen, noch versichert. Weiterhin wurden die Kennzeichen vor ca. 10 Tagen in Bremerhaven entwendet.

