POL-FR: Schliengen: Weidezaun mutwillig beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 25.05.2023, auf Freitag, 26.05.2023, knickten Unbekannte sieben Stützstäbe eines Weidezaunes um. Die eingezäunten Schafe büxten aus und liefen in Richtung Bahnhof, wo sie wieder eingefangen werden konnten. Die Schafweide befindet sich in der Verlängerung der Bahnhofstraße in Richtung der Unterführung zur Umgehungsstraße. Der Polizeiposten Kandern bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Der Polizeiposten ist unter der Telefonnummer 07626 977800 erreichbar.

