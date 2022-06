Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Diebstahl GPS-Geräte

Hinweise der Polizei ---

Diepholz (ots)

Seit Mitte Mai beschäftigen die Polizei Diebstähle von GPS-Geräten. Bereits jetzt ist ein hoher Schaden entstanden. Die Polizei ermittelt und gibt Hinweise zum Schutz vor solchen Diebstählen.

In den Orten Brockum, Wetschen und Varrel haben unbekannte Täter in den letzten Wochen Parallelfahrsysteme von Traktoren abgebaut und entwendet. Auch Steuerungseinheiten aus den Fahrerkabinen mehrerer Traktoren wurden entwendet. Der gesamte Schaden wird bislang auf nahezu 100 000 Euro beziffert. Die Traktoren befanden sich zum Teil zur Tatzeit in verschlossenen Hallen. Hier mussten die Täter sich zunächst Zugang verschaffen, was zumeist gewaltsam geschah. Aktuelle Fälle gibt es auch derzeit in angrenzenden Landkreisen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, gibt aber auch Hinweise, um sich vor derartigen Diebstählen zu schützen. Ortungssysteme sind ebenso ein wirksames Mittel zur Wiederauffindung von gestohlenen Geräten, wie auch eine individuelle Kennzeichnung (Gravuren) einzelner Geräte. Beides kann Täter abschrecken und eine Zuordnung zum Eigentümer im Falle eines Verlustes ermöglichen. Je nach Art und Ausführung hat eine Einfriedung (Zaun) eine nicht zu unterschätzende Barrierewirkung. Ebenso kann eine gute Videoüberwachung eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Täter erzielen. Zudem kann mit einer Videoaufzeichnung das Ereignis dokumentiert und so eine spätere Auswertung ermöglicht werden. Zur Sicherung von Gewerbeobjekten sind einbruchhemmende Türen und Fenster zu empfehlen. Eine deutliche Verbesserung des Einbruchschutzes ist auch durch Nachrüstung von Türen sowie durch die Montage von Nachrüstsicherungen bei Fenstern möglich.

Bei Nichtgebrauch des Fahrzeugs, insbesondere während der Nacht, wird empfohlen, es zu verschließen und nach Möglichkeit in einer verschlossenen Garage bzw. Halle abzustellen.

Hochwertige Traktoren bzw. Technik sollte nicht auf offenem und abgeschiedenem Gelände abgestellt werden, von wo sie abgeschleppt oder auf LKW verladen werden könnten.

Verriegeln Sie das Fahrzeug und vergewissern Sie sich, dass es verschlossen ist.

Auch die Mitarbeiter sollten für das Thema Sicherheit sensibilisiert werden und in die Maßnahmen mit einbezogen werden. Dies führt zu einer besseren Akzeptanz erforderlicher Maßnahmen. Darüber hinaus sei es für Besitzer von Assistenzsystemen sinnvoll, Seriennummern oder andere Registrierdaten aufzubewahren und stets griffbereit zu haben. Das erleichtert es, entwendete Geräte aufzufinden.

Verdächtige Personen oder Fahrzeuge sollten umgehend der Polizei gemeldet werden.

Die Präventionsberatung der Polizei Diepholz steht Landwirten und auch anderen Personen übrigens kostenlos zur Verfügung. Eine Kontaktaufnahme ist per E-Mail oder telefonisch möglich. praevention@pi-dh.polizei.niedersachachsen.de Tel. 05441/971-107 / 108 / 109

Weiterführende Informationen erhalten Sie auch auf der Homepage www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de

Verständigen Sie im Falle eines Diebstahls auf jeden Fall umgehend die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell