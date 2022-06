Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum und Lemförde - Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrer; Stemshorn, Twistringen und Bruchhausen-Vilsen - Einbruchdiebstähle; Barver -Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Diepholz (ots)

Barver - Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen, gegen 9:15 Uhr, kam es in Barver, auf der Wagenfelder Straße, L344, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 81-Jährige Fahrzeugführer beabsichtigte nach links in eine Hofeinfahrt einzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 58-Jährigen Fahrzeugführer. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden und beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit sind. Der Gesamtschaden wird bislang auf 13.000 Euro geschätzt.

Lemförde - Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrer

Am Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es im Ortsgebiet von Lemförde zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Der 54-Jährige Pkw-Fahrer beabsichtigte auf die Hauptstraße in Lemförde aufzubiegen, dabei übersah er den von rechts kommenden 45-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Pedelec-Fahrer auf den Pkw des 54-Jährigen geschleudert und dadurch leicht verletzt worden ist. Lediglich der vom 45-Jährigen getragene Fahrradhelm konnte eine schlimmere Verletzung verhindern. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Stemshorn - Einbruchdiebstahl aus Rohbau

In dem Zeitraum von Montag, den 30.05.2022, gegen 17:00 Uhr, bis Dienstag, den 31.05.2022, gegen 10:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugten Zutritt zu einem Rohbau in Stemshorn, in der Kreuzstraße. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Der Schaden wird bislang auf 2.500 Euro geschätzt. Hinweise und verdächtige Beobachtungen werden durch die Polizei in Diepholz (05441/9710) entgegengenommen.

Twistringen - Einbruchdiebstahl aus Garage

In der Zeit vom 18.05.2022, 08:00 Uhr, bis 27.05.2022, 15:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Garage in der Straße Zur Heide, in 27239 Twistringen. Aus der Garage wurden ein Quad, Rasenmäher sowie Fahrräder entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Hinweise und verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei Twistringen (04243/970570) sowie der Polizei Syke (04242/9690) gemeldet werden.

Bruchhausen-Vilsen - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Montag, 30.05.2022, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 31.05.2022, 06:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Straße Am Marktplatz, in 27305 Bruchhausen-Vilsen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuckstücke entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen (04252/938250) sowie die Polizei Syke (04242/9690) entgegen.

Bassum - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Radfahrer

Am 31.05.2022, gegen 15:25 Uhr, befuhr ein 84-Jähriger aus Bassum mit seinem Pkw den Bramstedter Kirchweg in Richtung Innenstadt. Beim Überholvorgang eines in gleicher Richtung fahrenden 89-Jährigen Radfahrers kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Unfallbeteiligten. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Weyhe - Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrer

Am Dienstagmorgen, gegen 6:30 Uhr, kam es in der Neißestraße in Weyhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Eine 37-Jährige aus Weyhe bog von der Oderstraße in die Neißestraße ein. Dort kam ihm ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer aus Weyhe entgegen. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer stürzte und verletzte sich an der Hand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

