Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrzeugbrand auf Autobahn A 98

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.05.2023, gegen 12.45 Uhr, wurde der Feuerwehr ein brennender Pkw auf der Wiesentalbrücke der Autobahn A 98 mitgeteilt. Ein Pkw-Fahrer war von der Anschlussstelle Lörrach Mitte in Richtung Rheinfelden unterwegs, als sein Pkw aus hier nicht bekannten Gründen anfing zu brennen. Er hielt an und alle fünf Insassen konnten den Pkw unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Pkw brannte komplett aus. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Während den Löscharbeiten war der Autobahnabschnitt in Fahrtrichtung Rheinfelden zwischen den Anschlussstellen Lörrach-Mitte und Lörrach-Ost bis gegen 14.45 Uhr komplett gesperrt. Aufgrund von Reinigungsarbeiten ist aktuell (Stand 15.00 Uhr) der rechte Fahrstreifen immer noch gesperrt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei vor Ort.

