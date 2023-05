Freiburg (ots) - Beim Versuch ein T-Shirt zu entwenden zog sich ein 26-jähriger Mann eine Schnittverletzung am Zeigefinger zu und lenkte so die Aufmerksamkeit einer Mitarbeiterin auf sich. Am Donnerstag, 25.05.2023, gegen 19.30 Uhr, begab er sich in der Einkauf-Insel in ein Geschäft und nahm aus der Auslage ein T-Shirt mit welchem er in eine Umkleidekabine ging. Dort ...

