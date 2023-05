Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrzeugbrand in Autobahnausfahrt Lörrach-Mitte - lange Sperrung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag 25.05.2023, gegen 14.30 Uhr, geriet ein Pkw aus bislang hier nicht bekannten Gründen in Vollbrand. Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin kam von Weil am Rhein und verließ die Autobahn A 98 an der Anschlussstelle Lörrach-Mitte, als ihr Pkw im Ausfahrtsast anfing zu brennen. Sie konnte anhalten und zusammen mit der Beifahrerin den brennenden Pkw verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Pkw brannte komplett aus. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Aufgrund umfangreicher Reinigungsarbeiten war der Ausfahrtsast sowie der Auffahrtsast in Richtung Rheinfelden bis Freitag, 26.05.2023, 09.00 Uhr gesperrt.

