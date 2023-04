Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Milchautomaten aufgebrochen

Steinbach, Körner (ots)

Zigarettenautomaten geraten immer wieder in das Visier von Dieben. Nun aber haben es Diebe offensichtlich auf Milchautomaten abgesehen. Hier allerdings nicht auf die Milch, sondern das Bargeld. Gleich zweimal brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag Milchautomaten auf. So geschehen in Steinbach im Eichsfeld, gegen 3.40 Uhr, und Körner im Unstrut-Hainich Kreis, gegen 1 Uhr. Sie erbeuteten einige hundert Euro Bargeld und hinterließen einen beträchtlichen Sachschaden von über 2000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell