LPI-NDH: Kollision mit Schutzplanke, Unfallverursacher flüchtet

Bad Frankenhausen (ots) - Unbekannte setzten am Mittwochnachmittag, gegen 18.15 Uhr, in der öffentlichen Toilette im alten Gerätehaus in der Schloßstraße, einen Mülleimer in Brand. Die Feuerwehr rückte aus und konnte die Flammen schnell löschen. Es brannten lediglich Papiertücher im Eimer, so dass der Schaden gering und das Gebäude unbeschädigt blieben. Dennoch sucht die Polizei Zeugen. Bisherigen Ermittlungen ...

