Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert und berauscht auf Elektroroller unterwegs

Mühlhausen (ots)

Einen 33-jährigen Mann auf einem Elektroroller stoppten Polizisten am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, in der Sondershäuser Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert ist und unter Drogeneinfluss steht. Er musste mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme, seinen Roller stellten die Polizisten sicher. Bereits am Nachmittag zogen Polizisten einen betrunkenen 37-jährigen Mann auf seinem Elektroroller in der Wanfrieder Straße aus dem Verkehr.

