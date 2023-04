LPI-NDH: Wildwechsel und Witterung führten zu Unfall

Kirchheilingen, Bad Langensalza (ots) - In der Nacht zu Mittwoch waren zwei geparkte Transporter das Ziel von Dieben. In Kirchheilingen, in der Hauptstraße brachen der oder die Täter ein Firmenfahrzeug auf und erbeuteten Werkzeug. Gleiches geschah in Bad Langensalza, in der Oostkampstraße. Neben Funkgeräten und Ladegeräten ließen die Diebe auch ein Hiltiset mitgehen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in ...

mehr