Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schockanrufe ohne Erfolg

Nordhausen (ots)

In Nordhausen und Umgebung erhielten am heutigen Tag mindestens zehn Menschen einen sogenannten Schockanruf. Ihnen wurde von einem tragischen Unfall berichtet, den ein naher Angehöriger verursacht haben soll. Nur durch die Zahlung einer Geldsumme könne man eine Inhaftierung abwenden. Glücklicherweise verhielten sich alle Angerufenen richtig. Sie gingen nicht auf die Geldforderung ein, legten auf und informierten die Polizei oder eine vertraute Person. So blieben die Betrüger, zumindest heute, in Nordthüringen erfolglos.

