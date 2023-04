LPI-NDH: Dieselklau vereitelt, zwei Diebe gestellt

Nordhausen (ots) - Vermeintliche Schüsse sorgten in der Nacht zu Mittwoch im Stadtpark für ein Polizeiaufgebot. Zeugen hatten Schüsse gehört. Doch die bestätigten sich glücklicherweise nicht. Unbekannte zündeten offensichtlich Silvesterfeuerwerk, was entsprechende aufgefundene Pyroreste belegten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr